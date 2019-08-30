Киев, 30 августа, 2019, 16:50 — ИА Регнум. На Украине сегодня, 30 августа, объяснили, кто именно и для каких целей будет покупать американский сжиженный газ с доставкой через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Ken Hodge СПГ-танкер

Конечным покупателем топлива выступает не государственный «Нафтогаз Украины», а частная компания «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ). Согласно открытой информации, ЭРУ — это группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. В 2016—2019 гг. украинский трейдер ООО «ЭРУ Трейдинг», дочерняя компания ERU Corporation, занимает лидирующие позиции среди частных импортеров природного газа.

«Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, откуда он попадет в Украину через газовое соединение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года», — говорится в объяснении трейдера.

В ЭРУ отмечают, что законтрактовали американский газ с целью его закачки и хранения в ПХГ Украины для дальнейшей поставки потребителям в зимний период.

«Именно так мы делаем вклад в энергонезависимость страны в течение неопределенного и особенно рискованного зимнего сезона 2019−2020 годов», — подчеркнул директор ООО «ЭРУ Трейдинг» Ярослав Мудрый.

Также украинская компания отмечает, что рассматривается также возможность дальнейшей транспортировки газа по этому направлению в Венгрию, Румынию и Молдавию.

О финансовой стороне вопроса и возможных объемах покупки топлива в комментарии представителей ЭРУ ничего не говорится.

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению экспертов, сжиженный природный газ (СПГ), который Польша может начать продавать Украине, будет на бумаге числиться как американский, но по факту будет российским.

Украинские же специалисты подчеркивают отсутствие необходимой инфраструктуры, которую покупатель (или официальные власти Украины) должны будут построить за свой счет.

В субботу, 31 августа, представители правительств Украины, США и Польши встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве «с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».