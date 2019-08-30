Москва, , 15:35 — REGNUMСжиженный природный газ (СПГ), который Польша может начать продавать Украине, будет на бумаге числиться как американский, но по факту будет российским, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Польша будет продавать Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в Соединённых Штатах.

«Поляков можно поздравить. Они долгое время носились с идеей своего газового величия, — сказал Фролов. — Потом у них родилась идея: «давайте закупать СПГ!». При этом по всей Европе общее количество СПГ-терминалов позволяет закупать 22 млрд кубов. Польский терминал позволяет закупать 5 млрд. В прошлом году всей Европой было закуплено 60 млрд. Иными словами, Польша со своим терминалом оказалась почти что у разбитого корыта. И тут появилась Украина, которая решила стать последним дураком в этой цепочке и перекупить у поляков СПГ, чтобы помочь своим любимым соседям, которые их так хорошо поддерживают».

При этом Фролов отметил, что Польша два года назад уже осуществляла тестовые поставки американского СПГ на Украину, но до сегодняшнего дня нет газопровода, который бы соединял терминал с Украиной, и до 2021 года его не будет. Соответственно, как полагает Фролов, даже если поставки СПГ на этот терминал и состоятся, то лишь на бумаге это будет американский газ, а физически это будет всё тот же российский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы польского энергетического концерна PGNiG, Польша будет продавать Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в Соединённых Штатах. Отмечается, что газ будет закачиваться в систему передачи Польши после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.

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