Киев, , 16:24 — REGNUMНа Украине эксперты обсуждают информацию о том, что представители правительств Украины, США и Польши в субботу, 31 августа, встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о сотрудничестве «с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

ИА REGNUMнапоминает, что по информации пресс-службы польского энергетического концерна PGNiG, Польша будет продавать Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США. Отмечается, что газ будет закачиваться в систему передачи Польши после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.

«Танцы закончились, переходим к выполнению взятых на себя повышенных обязательств перед американскими партнерами», — комментирует ситуацию украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Специалист также предсказывает дальнейший ход событий.

«То ли МВФ, то ли еще кто-то из представителей «Больших белых» людей потребуют срочной постройки газового интерконнектора с Польшей — за счет, естественно, Киева. С последующей передачей в управление тем, кому скажут», — отмечает Землянский.

Согласно официальной информации, соглашение, которое планируется подписать в Варшаве 31 августа, касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.

3 мая глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина «очень близка» к заключению договора о поставках сжиженного природного газа из США.