Москва, 30 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Трое детей в семье — «правильное» количество. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом 30 августа в Кремле.

Константин Маковский. На кухне. 1913

Глава государства обсуждал с Чибисом социально-экономическую обстановку в регионе и, в частности, жизнь в закрытых городах. Чибис посетовал, что качество жизни в ЗАТО, где живут военные, не выдерживает никакой критики.

«При огромном количестве детей: почти три ребёнка на семью», — подчеркнул Чибис и добавил, что ситуацию нужно менять.

Путин поправил врио губернатора, что много детей — это хорошо.

«Не огромное, нормальное. Это правильно», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чибис рассказал, что президент одобрил все проекты развития Мурманской области.

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