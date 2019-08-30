Москва, , 14:21 — REGNUMПланы врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по развитию региона нашли поддержку главы государства. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил глава Заполярья.

«Президент России Владимир Владимирович поддержал Мурманскую область во всех наших проектах развития. Мы обсудили, чего удалось добиться за 5 месяцев моей работы в регионе, и договорились о том, какую помощь окажет федерация в дальнейшем. Скажу честно, я даже не ожидал, такой поддержки — ни одно из моих предложений не было отклонено!», — написал Чибис «Вконтакте». На своей странице он перечислил главные проекты, которые получили поддержку:

— Программа реновации ЗАТО и стратегических населённых пунктов.

«Сейчас нет инструментов комплексной модернизации таких городов и посёлков, а мы просто обязаны создать в них условия для нормальной жизни, в том числе — построить современное жильё. Совместно с Северным Флотом и при поддержке Минобороны мы уже начали благоустраивать наши муниципалитеты, и даже первые шаги показали — насколько востребована эта работа! Поэтому я предложил подготовить комплексный проект модернизации таких городов при поддержке федерации», — написал Андрей Чибис. Проект «Новый Мурманск», предполагающий строительство современного делового и научного центров, жилья и инфраструктуры.«Мурманск — столица Арктики, самый крупный город мира за Полярным Кругом, стратегически значимый порт, точка старта Северного Морского Пути — наша область отстаивает национальные интересы России на Севере. Но пока у нас нет яркой активной деловой площадки, современных общественных пространств, нет даже делового центра города, а научные и образовательные организации распределены по всей территории области и мало связаны друг с другом», — написал врио губернатора.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин и врио губернатора Мурманской области обсудили сегодня социально-экономическую ситуацию в регионе, вопросы повышения качества жизни в закрытых административно-территориальных образованиях, формирование в Мурманске научно-образовательного центра.