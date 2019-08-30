Москва, 30 августа, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Картофель фри и чипсы, а также многие другие блюда, приготовленные при высоких температурах, помимо содержания канцерогенов таят в себе и другие опасности. Об этом сообщили в Роскачестве.

Дарья Драй ИА REGNUM Чипсы из картофеля

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Речь идёт о токсичном веществе акриламиде, которое давно используется в производстве полимеров. О том, что оно есть в продуктах питания, стало известно только в 2002 году — его наличие в жаренных и печёных блюдах впервые подтвердила группа шведских учёных. Уточняется, он появляется в продуктах питания, содержащих крахмал и сахар, при жарке, запекании или обжаривании при температуре выше 120 °C.

«Основными группами пищевых продуктов, содержащих акриламид, является картофель фри, картофельные чипсы, кофе, пончики, кондитерские изделия, кукурузные хлопья (в виде палочек)», — уточнила директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова.

Однако, по её словам, самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре.

Учёные установили, что высокие концентрации акриламида могут негативно отразиться на здоровье, оказывать канцерогенный эффект, в том числе на репродуктивные органы.

Эксперты Роскачества советуют для минимизации возможного появления акриламида в приготовленной пище, например, в жареном картофеле, перед приготовлением очистить его и подержать в воде как минимум час — полтора. Это позволит уменьшить содержание крахмала и, как следствие, снизит количество акриламида в готовом блюде. Также не стоит жарить и запекать картофель до коричневой корочки — достаточно обжарить до слегка золотистого цвета, рекомендуют специалисты.