Специалисты назвали самые вредные для здоровья кухни мира

Москва, , 11:47 — REGNUM Традиционные блюда разных стран мира изучили эксперты. По результатам исследования был составлен рейтинг самых вредных для здоровья кухонь мира, который опубликован 15 сентября РИА Новости.

Первое место в рейтинге вредных для здоровья кухонь заняла Чехия. Местная кухня, по оценкам экспертов, очень калорийна. Туристам здесь предложат кнедлики, маринованные сосиски, жирную запечёную рульку и множество вариаций сдобного теста. Запивать всё это предлагается пивом. Всё это, вкупе с дефицитом овощей и лёгких гарниров в чешской кухне — одна из причин большого количества в стране людей, страдающих ожирением.

На втором месте — США. Традиционные для этой страны блюда, вроде картофеля фри, гамбургеров, пиццы и пасты, содержат мало полезного для здоровья.

Далее в списке стран с излишне калорийными блюдами национальной кухни идёт Германия. Две трети потребляемого здесь мяса приходится на свинину, из которой готовится огромное количество колбас и сосисок, так любимых немцами. Как и в Чехии, немцы любому другому напитку предпочитают пиво.

Бельгия попала на четвёртое место рейтинга. Здешняя кухня похожа на немецкую, но, кроме калорийных мясных блюд бельгийцы едят много вафель, шоколада и картофеля фри.

Также в рейтинг попали Венгрия, где очень любят калорийные соусы, Аргентина с обилием сахара и белого хлеба в традиционной кухне, Арабские страны, где в кухню входит чрезмерное количество сладостей, Белоруссия и Монголия.

Напомним, что ранее учёные Китая установили продукт, частое употребление которого оказывает благотворное влияние на организм человека. Выяснилось, что таким продуктом является рыба. Содержащиеся в ней жирные кислоты снижают уровень холестерина, а также риск смерти от болезни Альцгеймера.