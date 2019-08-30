Москва, 30 августа, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Летние каникулы для школьников и студентов должны длиться до 1 октября, чтобы молодёжь могла подработать или подольше отдохнуть. Так считает депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), направивший письмо с соответствующим предложением вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Власов отметил, что во время встреч с ним и учащиеся, и преподаватели очень часто предлагают продлить каникулы на месяц. Почти все экзамены длятся до начала июня, и на отдых фактически остаётся два, а не три месяца. Кроме того, многие учащиеся стремятся подработать летом, пояснил он.

Длинные каникулы позволят частично решить проблему с трудоустройством молодёжи, ведь работодатели зачастую требуют от выпускников наличия опыта, объяснил парламентарий РИА Новости.

Еще один довод в пользу длинных каникул — развитие внутреннего туризма. В сентябре дети и родители могли бы отдохнуть на южных курортах, полагает автор инициативы. Отработать новшество депутат предложил в пилотных регионах — Хабаровском и Приморском краях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, треть российских школьников, согласно опросам, проводит лето в деревне или на даче. Каждый четвёртый остается во время каникул дома, еще 16% отправляются в летние оздоровительные лагеря и на Черноморское побережье, а в путешествия по России и за границу едут 6% и 5% школьников соответственно.

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