Ашхабад, 29 августа, 2019, 22:02 — ИА Регнум. В министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркмении состоялось заседание с участием глав областей, посвященное вопросам уборки урожая хлопка, пишет «Хроника Туркменистана».

Mariaa Хлопок

В начале мероприятия глава минсельхоза Магтымгулы Байрамдурдыев призвал собравшихся приложить максимум усилий для того, чтобы вовремя выполнить план по сбору хлопка-сырца и поскорее начать сеять пшеницу.

Но после этого губернаторов предупредили, что первым выполнить план по сбору хлопка должна Ахалская область, возглавляет которую сын президента Туркмении Грубангулы Бердымухамедова — Сердар Бердымухамедов.

Руководство других регионов обязали оказать ему всестороннюю помощь, в том числе отправляя в Ахалскую область своих хлопкоробов.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению ряда экспертов, Сердар Бердымухамедов может стать наиболее вероятным преемником президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова после того, как тот покинет пост главы государства.

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