Вашингтон, 29 августа, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram вскоре сможет предоставить своим пользователям возможность по желанию скрывать номер телефона. Информация об этом появилась 28 августа на сайте разработки приложения.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

В случае активации опции номер владельца аккаунта смогут увидеть лишь собеседники, добавленные в список его контактов. Ряд СМИ предположили, что администрация сервиса решила внести подобную функцию из-за жалоб участников протестов в Гонконге.

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Напомним, 23 августа один из организаторов протестов (Chu Ka-cheong в Twitter) обратился к администрации Telegram с просьбой оказать помощь. Он сообщил, что мессенджер имеет серьезную уязвимость, которая приводит к утечке телефонных номеров пользователей в публичных группах, несмотря на включенные опции конфиденциальности. Он добавил, что это поставило под угрозу безопасность протестующих.