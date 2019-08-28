Уфа, , 09:01 — REGNUM

Пожилую женщину, которая едва не выпала из окна третьего этажа в Уфе, спасли соседи благодаря мессенджеру WhatsApp. Об этом 27 августа сообщает ИА «Башинформ».

По словам очевидцев, в чат жителей многоэтажки района Черниковки пришло сообщение с призывом о помощи и информацией о том, что с балкона третьего этажа может упасть пенсионерка.

Как оказалось, пожилая женщина вышла не на долго из своей квартиры, а входная дверь захлопнулась. Поскольку пенсионерка самостоятельно открыть ее не смогла, то она, с разрешения своей соседки, попыталась зайти в свою квартиру через ее балкон. Пожилая женщина, двигаясь по балкону начала соскальзывать вниз.

Увидев сообщение в WhatsApp, местный житель сразу же пришел на помощь пенсионерке. Он вылез на балкон и помог старушке благополучно выбраться.