Москва, 29 августа, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32,4% и превысила 878,6 млрд рублей. Такие цифры содержатся в отчёте компании.

Thawt Hawthje Газпром

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Чистая выручка от продажи газа за шесть месяцев выросла на 14 705 млн рублей, или на 1%, и составила 2 139 594 млн рублей, что в основном было вызвано ростом средних цен.

Чистая сумма долга компании уменьшилась на 457 760 млн рублей, или на 15%, с 3 014 403 млн рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года до 2 556 643 млн рублей по состоянию на 30 июня 2019 года. как пояснили в компании, данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, объём чистой прибыли, полученной Газпромом по итогам работы в 2018 году, составил 1 456 270 млн рублей по МСФО, что на 104% превышает показатель предыдущего года (714 302 в 2017 году). В первом квартале 2019 года этот показатель увеличилась на 44,2% к первому кварталу 2018 года и достиг 535,91 млрд рублей.

В январе — марте 2019 года выручка Газпрома выросла на 7,2% — 2,29 трлн рублей. Прибыль от продаж сократилась на 1,9% — до 458,76 млрд рублей.