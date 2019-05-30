«Газпром» нарастил чистую прибыль за квартал на 44%

Москва, , 14:24 — REGNUM В январе — марте 2019 года приходящаяся на акционеров чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 44,2% к первому кварталу 2018 года. Она достигла 535,91 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка «Газпрома» в первом квартале выросла на 7,2% — 2,29 трлн рублей. Прибыль от продаж сократилась на 1,9% — до 458,76 млрд рублей, о доналоговая прибыль выросла на 43,8% и составила 711,93 млрд рублей.

В отчете говорится, что прибыль выросла на фоне роста финансовых доходов в 2,8 раза — они составили 258,22 млрд рублей, а также уменьшения финансовых расходов на 35,8% — до 68,99 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, «Газпром» оказался в сотне самых дорогих компаний мира по версии Forbes в 2019 году. Российская компания заняла 40-е место. Кроме того, в топ-100 попали российские Сбербанк, «Роснефть» и «Лукойл».

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