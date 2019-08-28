Гонконг, Китай, 28 августа, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Сотни демонстрантов осадили офис авиакомпании Cathay Pacific в Гонконге с требованием прекратить «политические» увольнения пилотов и бортпроводников, 29 августа передает агентство Reuters.

Nathan Keirn Протест

Крупнейшая гонконгская авиакомпания уволила 20 пилотов и бортпроводников за поддержку протестов в аэропорту Гонконга. Протестующие называют увольнения «запугиванием персонала».

Несколько дней блокады аэропорта Гонконга привели к отмене около 1000 рейсов Cathay Pacific и падению курса акций на гонконгской бирже.

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