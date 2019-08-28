Москва, 28 августа, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Российская валюта утром 28 августа торговалась на отметке 66,27 и постепенно в течение дня теряла свои позиции. Основанием для того являются опасения на мировых рынках, связанные с торговыми спорами между Вашингтоном и Пекином, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поддержку рублю оказывали налоговые выплаты, которые заканчиваются сегодня. Также стоит обратить внимание на сохранение санкционных рисков против РФ со стороны США и ее партнеров», — отметил эксперт.

Взгляды инвесторов прикованы к данным по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованы 28 августа в 17:30 по мск. Учитывая вчерашние положительные для цены данные Американского института нефти по сокращению запасов черного золота в США на 11,1 млн баррелей, что больше прогноза, нефть марки Brent смогла вернуться к отметке около $59,50.

«Если снижение запасов сырой нефти сегодня подтвердится официальными данными минэнерго США, то и рубль сможет получить поддержку. Таким образом валютная пара USD/RUB сегодня будет находиться в диапазоне 66,20−66,80», — полагает Будаев.

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