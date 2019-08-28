Москва, , 12:53 — REGNUM

После утренних попыток восстановления 28 августа рубль возобновил поход на юг, пустив доллар к новым однонедельным максимумам в районе 66,68 руб. Котировки нефти стабильны после вчерашнего роста, но этого фактора недостаточно, чтобы ослабить давление на российскую валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«По большей части это происходит из-за того, что обстановка на мировых площадках по-прежнему играет против активов развивающихся стран, которые особенно уязвимы к сигналам об угрозе рецессии и эскалации торговой войны. Находясь под воздействием этих фундаментальных факторов, рубль не в силах воспользоваться локальными драйверами, включающими пик налоговых выплат и укрепление нефтяных цен», — пояснил эксперт.

Если к этой обстановке добавится повышение спроса на доллар, пара рискует снова устремиться к отметке 67 руб., прорыв которой может состояться в сентябре, если инвесторы продолжат избавляться от высокодоходных активов в пользу доллара, иены и золота. Дополнительным раздражителем для рисковых активов служит углубление инверсии кривой доходности облигаций США, указывающая на растущий риск рецессии.

«С технической точки зрения остудить пыл долларовых быков сможет возвращение котировок под отметку 65,25 руб., где проходит 200-дневная скользящая средняя, выступающая в роли локальной поддержки», — полагает Николаев.

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