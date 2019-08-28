Москва, 28 августа, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Издательство Hobby World выпустит русскоязычную версию настольной ролевой игры (НРИ) «Ведьмак» (The Witcher TRPG). Об этом 28 августа сообщила официальная страница компании во «ВКонтакте».

Vk:hobbyworld Ведьмак

Ожидается, что игра поступит в продажу в 1 квартале 2020 года, сотрудники Hobby World уже работают над её переводом. Отмечается, что механика игры позволяет создать неповторимого персонажа, который будет путешествовать по локациям, хорошо знакомым поклонникам мира «Ведьмака». Она также позволяет учитывать в процессе такие моменты, как направление ударов, починку брони и травмы героев.

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Настольная ролевая игра «Ведьмак» была разработана авторами НРИ Cyberpunk 2020 в сотрудничестве с польской студией CD Projekt RED, ранее выпустившей серию игр по миру Анджея Сапковского. Cyberpunk 2020 легла в основу предстоящей видеоигры Cyberpunk 2077.