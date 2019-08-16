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Издательство Hobby World выпустило дополнение к карточной настольной игре «Звездные империи», позволяющее расширять число игроков с двух до четырех. Описание новинки было опубликовано в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте» 16 августа.

В новом дополнении «Звездные империи: Фронтир» представлены 8 игровых сценариев. Участники партии могут использовать как режим пасьянса, чтобы играть в одиночку, так и объединяться в компании до четырех человек. В колоду также добавлены новые карты «испытаний» — они помогают разнообразить игровой процесс.

«Звездные империи: Фронтир» может объединяться с другими дополнениями франшизы, позволяя таким образом играть командой до шести человек. Это колодостроительная игра: основная механика заключается в сборе правильной колоды карт, приносящей максимальное количество победных очков. Игроки перемещаются в космическом пространстве на звездолетах и борются за власть в космосе.

Ранее издательство Hobby World анонсировало выпуск настольной игры «Энергосеть».

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