Москва, 28 августа, 2019, 11:36 — ИА Регнум. В России летом начало расти количество выданных новых кредитных карт. В июле 2019 года выдано 1,07 млн кредитных карт, что на 11,5% больше, чем в июле 2018 года (0,96 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитные карты

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Самое большое количество новых выданных кредитных карт зафиксировано в Москве (69,3 тыс.), Московской области (54,8 тыс.) и Краснодарском крае (39 тыс.).

Сокращение выдачи новых кредитных карт в июле отмечено только в Кемеровской области (-3,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, российские потребители получают большую часть кредитных карт в результате активного маркетинга банков или откладывают их на всякий случай, не снимая средств.

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