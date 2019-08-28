Амстердам, 28 августа, 2019, 11:31 — ИА Регнум. В Амстердаме южнокорейская компания Hyundai представила гибридную версию паркетника Hyundai Kona. Об этом 28 августа сообщается на портале SpeedMe.

32cars.ru Гибридная версия Hyundai Kona

Эта новинка станет третьей моделью в линейке Kona после машины с обычным ДВС и авто с полностью электрической версией агрегата.

Под капотом Hyundai Kona установлен четырехцилиндровый бензиновый мотор GDI Kappa. Он обеспечивает мощность в 105 «лошадей». Двигатель работает с электромотором, мощность которого составляет 43,5 л. с. В качестве трансмиссии у авто 6-скоростной «автомат» с двойным сцеплением и спортивным режимом.

Сообщается, что в смешанном режиме расход бензина составляет 3,9 л на 100 км. Hyundai Kona Hybrid набирает скорость до 100 км/ч за 11,2 секунды. При этом максимальная скорость гибрида составляет 160 км/час.

Напомним, 26 августа компания Hyundai Motor представила в Шанхае автомобиль Nexo на водородных топливных элементах. При выработке электроэнергии он выделяет только водяной пар, поэтому считается экологически чистым автомобилем.

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