Москва, 28 августа, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Жители России задолжали за жилищно-коммунальные услуги 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года. Это на 5,4% больше, чем в I квартале прошлого года, пишут 29 августа «Известия» со ссылкой на данные Минстроя РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Долги за ЖКХ

Разница с прошлогодним показателем составила 28,7 млрд рублей. Учтены долги за снабжение водой и водоотведение, отопление, электроснабжение, газ и обслуживание жилых помещений, которые накопили физические лица, товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан и управляющие компании.

«Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей», — отмечает издание.

Задолженность физических лиц по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями превышает 300 млрд рублей за коммунальные услуги без учета жилищных. Прочие средства задолжали сбытовым организациям управляющие компании.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего, по опросам, жители России недовольны качеством водопроводной воды и отсутствием косметического ремонта в квартире или в доме.

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