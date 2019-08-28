Жуковский, Московская область, 28 августа, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана мороженым на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Российский лидер указал девушке-продавцу на мороженое в стаканчике, выбрал сливочное для Эрдогана, а себе взял сливочное и шоколадное. Эрдоган через переводчика попросил заплатить за него.

«Конечно заплачу, ты же гость у меня», — ответил Путин.

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Президент дал продавцу купюру достоинством 5 тыс. рублей, и, указав на главу Минпромторга Дениса Мантурова, попросил передать ему сдачу.

«Вот министру отдадите. Ему на развитие авиации», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа главы России и Турции участвовали в открытии авиасалона МАКС-2019 в Жуковском. Эрдоган осмотрел российский истребитель пятого поколения Су-57 и спросил, можно ли его приобрести. Путин ответил утвердительно.

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