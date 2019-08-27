Жуковский, Московская область, , 14:47 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина на авиационный фестиваль, который пройдет в сентябре 2019 года в Стамбуле. С таким заявлением Эрдоган выступил на открытии авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

«Мы приглашаем весь российский народ на этот фестиваль и, в первую очередь, господина президента Путина», — сказал Эрдоган.

По его словам, фестиваль «Технофест» в этом году пройдет с 17 по 22 сентября, ожидается более миллиона участников.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии открытия 14-го Международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском. Лидеры двух стран также намерены обсудить сегодня, 27 августа, вопросы международной повестки дня.

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