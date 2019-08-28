Село Петропавловское, Алтайский край, 28 августа, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Учащимся Петропавловской средней школы (Алтайский край) новый учебный год предстоит встретить «необычно» из-за неоконченного ремонта здания, пишет районная газета «Ударник». Из опубликованной в ней информации непонятно, почему «плановый» ремонт здания должен завершиться лишь в ноябре 2019 года, но «необычность» заключается в том, что более 180 детей будут вынуждены временно учиться в других местах.

Цитата с сайта газеты «Ударник» Одно из помещений Петропавловской средней школы накануне 1 сентября 2019 года

Цитата с сайта газеты «Ударник» Так выглядит фасад Петропавловской средней школы накануне 1 сентября 2019 года

«Для учащихся с первого по четвёртый классы занятия начнутся в Петропавловской районной библиотеке и в детской школе искусств. А вот остальным петропавловским школьникам предстоит начать этот учебный год в Зеленодольской средней школе, где для них будет организовано обучение во вторую смену», — отмечает алтайское СМИ.

Известно, что доставка учеников и учителей из райцентра в Зелёный Дол (путь в шесть километров) будет организована на школьных автобусах с привлечением дополнительно ещё двух автобусов.

Напомним, «необычно» новый учебный год предстоит также встретить учащимся рубцовского лицея № 9. Там прямо накануне Дня знаний комиссия запретила эксплуатацию здания, признав его аварийным. В итоге за считанные до 1 сентября дни 295 учеников и коллектив учителей придётся распределять по другим школам города.

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Предстоящее начало отопительного сезона и учебного года в Алтайском крае стало предметом пристального внимания алтайских властей. Дело в том, что более 300 котельных региона обесточены из-за долгов перед энергетиками. Тщательно проследить за подготовкой к зиме школ и детсадов поручено не только главам муниципалитетов, но и министру образования и науки края Максиму Костенко. В ходе рабочего совещания с региональным правительством этот министр пообещал, что уже 2 сентября во всех школах края коммунальные системы будут работать без сбоев.

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