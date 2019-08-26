Барнаул, , 13:42 — REGNUM

Предстоящее начало отопительного сезона и учебного года в Алтайском крае стало предметом пристального внимания региональных властей. Как сообщают «Вести-Алтай», прежде всего это произошло потому, что более 300 котельных региона обесточены из-за долгов перед энергетиками. В связи с этим губернатор Виктор Томенко даже обозначил ответственного за возможный срыв отопительного сезона в учебных заведениях.

Тщательно проследить за подготовкой к зиме школ и детсадов поручено не только главам муниципалитетов, но и министру образования и науки края Максиму Костенко. В ходе рабочего совещания с региональным правительством этот министр дал губернатору обещание, что уже 2 сентября во всех школах края коммунальные системы будут работать без сбоев.

Напомним, ранее о том, что в Алтайском крае за долги отключены более 300 котельных было сказано в ходе совещания у сибирского полпреда Сергея Меняйло.

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