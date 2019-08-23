Рубцовск, Алтайский край, , 07:39 — REGNUM

Неприятный сюрприз ожидает почти 300 учащихся лицея № 9 в Рубцовске (Алтайский край). Как сообщает ГТРК «Алтай», прямо накануне Дня знаний комиссия запретила эксплуатацию здания, признав его аварийным. В итоге за считанные до 1 сентября дни 295 учеников и коллектив учителей придётся распределять по другим школам города.

Почему-то только сейчас выяснилось, что постройку, которой исполнилось 72 года, ни разу капитально не ремонтировали, и что продолжать учебный процесс здесь опасно из-за отсутствия бетонных перемычек в оконных проёмах.

«Деревянные перемычки в проёмах вместо долговечных бетонных в любой момент могут «сложиться». Из-за этого и другие конструкции могут начать рушиться. К тому же перекрытия в школе также сделаны из дерева, а всё здание стоит на ненадёжном фундаменте», — сказано в сюжете алтайских телевизионщиков.

Что касается вероятного будущего аварийного здания лицея, то оно туманно. Ранее говорилось, что капитальный ремонт должен был состояться в 2020 году. Теперь же начальник управления образования Рубцовска Алексей Мищерин со ссылкой на региональное правительство и министерство образования отмечает, мол, рассматривается ещё и вопрос строительства на данной площадкенового современного здания школы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае ежегодно уменьшается количество школ, являющихся самостоятельными юридическими лицами и появляется всё больше филиалов. В новом 2019−2020 учебном году на территории региона запланировано к открытию 1097 общеобразовательных школ, из которых 683 являются самостоятельными юридическими лицами, а 414 — филиалами школ. Общее количество школьников составит 275 569 детей, из них 29 872 ребенка — это первоклассники». 1 сентября 2018 года за парты сели более 266 тысяч детей в 1114 школах, а «первоклашками» стали более 29,6 тысячи учеников.

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