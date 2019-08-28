Вашингтон, 28 августа, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Вернуться к формату «Большой восьмёрки», из состава которой в настоящее время исключена Россия, возможно, но Москве необходимо выполнить одно важное условие. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Прямой» заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

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Дипломат напомнил, какие обстоятельства стали причиной исключения России из международного клуба G8 — это произошло после воссоединения Крыма с РФ, которое многие страны до сих пор называют «аннексией» полуострова.

«Я бы хотел увидеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», —заявил политик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вернуть Россию в «Большую семёрку» предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Эту идею поддержал глава Белого дома Дональд Трамп. Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США. Работа над возвратом к формату G8 (то есть при участии России) будет вестись Госдепом США.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации в марте 2014 года по результатам проведённого на полуострове референдума. За выход из состава Украины высказалось подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя. Официальный Киев до сих пор не признал итоги всенародного волеизъявления, продолжая считать эти территории своими, но «оккупированными страной-агрессором». При этом Москва неоднократно заявляла, что вопрос Крыма закрыт окончательно.