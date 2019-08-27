Вашингтон, 28 августа, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Об отказе в получении российской визы заявил американский сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут, США) на своём сайте.

Senate Democrats Крис Мерфи

По его словам, ему было отказано в визе на посещение России в составе делегации американского Конгресса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа сенатор Рон Джонсон (штат Висконсин, США) заявил, что ему не дали российскую визу, хотя он собирался посетить РФ в составе американской делегации.

Российское посольство в Соединённых Штатах опровергло это утверждение, отметив, что Джонсон не обращался за визой.