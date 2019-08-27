Об отказе в российской визе заявил американский сенатор Крис Мерфи
Вашингтон, 28 августа, 2019, 00:48 — ИА Регнум. Об отказе в получении российской визы заявил американский сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут, США) на своём сайте.
Senate Democrats
Крис Мерфи
По его словам, ему было отказано в визе на посещение России в составе делегации американского Конгресса.
Читайте также:Пушков назвал сенатору США условия для снятия запрета на въезд в Россию
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 августа сенатор Рон Джонсон (штат Висконсин, США) заявил, что ему не дали российскую визу, хотя он собирался посетить РФ в составе американской делегации.
Российское посольство в Соединённых Штатах опровергло это утверждение, отметив, что Джонсон не обращался за визой.