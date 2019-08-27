Екатеринбург, 27 августа, 2019, 19:23 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе специального совещания, проведённого из-за массового увольнения врачей из больниц Нижнего Тагила, обозначил проблемы региональной сферы здравоохранения. Одной из них является дефицит кадров, сообщили в департаменте информационной политики корреспонденту ИА REGNUM.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

«Несмотря на то, что за последние шесть лет за счет средств федерального бюджета в три раза увеличен целевой набор студентов-медиков, ведется дополнительный целевой набор и за счет средств областного бюджета, устойчиво сохраняется дефицит практикующих врачей», — считает Евгений Куйвашев.

Он отметил, что данную тенденцию необходимо преодолеть, проанализировав ситуацию и выработав дополнительные меры.

Также губернатор сообщил, что несмотря на увеличение финансирования системы здравоохранения в Свердловской области и системного обновления медицинского оборудования, оптимального результата достигнуть не удалось.

Евгений Куйвашев считает, что ситуация, связанная с массовым увольнением хирургов из больниц Нижнего Тагила, сложилась из-за возросшей нагрузки на специалистов медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Куйвашев также поручил провести независимые исследования мнения населения и медиков Свердловской области. Предложено выяснить, насколько население удовлетворено качеством медицинской помощи и довольны ли медики условиями труда и уровнем заработной платы.

Читайте также: Губернатор Куйвашев дал поручения после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле