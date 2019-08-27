Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:43 — REGNUM

Увольнение хирургов из больницы Нижнего Тагила стало поводом для строчной реакции власти. После специального совещания свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений для того, чтобы системно решить вопрос с кадровым обеспечением медицинских учреждений второго по величине города региона.

В частности, среди уральцев проведут независимое социологическое исследование с целью выяснить степень удовлетворённости качеством оказания медуслуг. Также опросят представителей среднего медперсонала и врачей, у них узнают о степени удовлетворённости зарплатами и условиями труда.

Кроме того. профильным ведомствам поручено срочно начать разработку обновлённой областной программы по развитию в Свердловской области первичного звена здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе шестеро хирургов центральной горбольницы №1 заявили о своём увольнении. После вмешательства властей часть из них отказались увольняться. Остальные взяли до конца недели время на размышления.

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