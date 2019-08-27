Горно-Алтайск, 27 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Алтайском заповеднике зацвели растения, цветущие обычно ранней весной. Как отметили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, это произошло, несмотря на холодное и дождливое лето.

Сайт Алтайского заповедника altzapovednik.ru Цветок рододендрона

«Конец лета, пасмурно, сыро и по-осеннему прохладно. Но благодаря повторному цветению маральника, вспышке, макронасадке и удачно подсевшей на цветок мушке — получилась яркая и почти летняя картинка», — заметил государственный инспектор охраны заповедника Сергей Усик, сделавший кадр цветущего рододендрона в окрестностях кордона Кокши.

Впрочем, научный сотрудник Алтайского заповедника Мирослава Сахневич отметила, что вторичное цветение наблюдается ежегодно, и можно встретить даже в ноябре. Отмечается, что под вторичным цветением понимают преждевременное зацветание побегов, предназначенных для будущего года.

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