Горно-Алтайск, , 07:09 — REGNUM

Новый для науки вид паука обнаружен в Катунском заповеднике на Алтае. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, это произошло во время экспедиции зоологов Алтайского госуниверситета на Мультинском участке заповедника.

Новый для науки вид паука-волка, обнаруженный в Катунском заповеднике Сайт Катунского заповедника katunskiy.ru

Отмечается, что неизвестный вид относится к семейству Lycosidae(пауки-волки).

Участник экспедиции Александр Фомичев отметил, что подобные пауки живут только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи.

«Около 2/3 их видов являются эндемиками Алтайских гор, а зачастую обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта. Важно отметить, что пауки-волки из рода Acantholycosa аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах», — сказал он.

Однако новый обнаруженный вид живёт на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из этого же рода. Что, по мнению учёных, является уникальным случаем. Им удалось поймать несколько особей паука-волка для дальнейшего описания и обнародования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на хребте Сайлюгем в Республике Алтай нашли следы жизнедеятельности подвида бурого медведя, который, как считалось, уже вымер.

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