Редчайшую губоногую многоножку нашли в Алтайском крае

Барнаул, , 12:18 — REGNUM Представители редчайшего вида беспозвоночных — губоногой многоножки — найдены учеными в Алтайском крае. Об этом 15 ноября сообщает портал Аltapress.

Редкое существо ученые обнаружили в Тигирекском заповеднике. Несколько особей извлекли из земли с глубины 20−40 см. Длина беспозвоночного — от 4 до 6 мм.

До этого момента ученые не были уверены, что губоногая многоножка — отдельный биологический вид. Единственный экземпляр существа был найден до революции на Телецком озере и хранился в Зоологическом музее МГУ.

Читайте также: В Курске нашли редкий мухомор

Родственные алтайской многоножке существа обитают в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, математик из Пермского государственного национального исследовательского университета помог восстановить внешний вид черепа обезьяны бонобо. Это редкий вид человекообразных обезьян, ДНК которых совпадает на 98,7% с ДНК современного человека.

Читайте также: Математик ПГНИУ реконструировал череп обезьяны бонобо