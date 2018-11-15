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Редчайшую губоногую многоножку нашли в Алтайском крае

Наука

Единственный экземпляр существа был найден до революции на Телецком озере

Барнаул, 15 ноября 2018, 12:18 — REGNUM  Представители редчайшего вида беспозвоночных — губоногой многоножки — найдены учеными в Алтайском крае. Об этом 15 ноября сообщает портал Аltapress.

Редкое существо ученые обнаружили в Тигирекском заповеднике. Несколько особей извлекли из земли с глубины 20−40 см. Длина беспозвоночного — от 4 до 6 мм.

До этого момента ученые не были уверены, что губоногая многоножка — отдельный биологический вид. Единственный экземпляр существа был найден до революции на Телецком озере и хранился в Зоологическом музее МГУ.

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Родственные алтайской многоножке существа обитают в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, математик из Пермского государственного национального исследовательского университета помог восстановить внешний вид черепа обезьяны бонобо. Это редкий вид человекообразных обезьян, ДНК которых совпадает на 98,7% с ДНК современного человека.

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Научные исследования
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