Москва, 27 августа, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Жители России винят в экономической стагнации правительство, забывая о санкциях да и о собственных недостатках. Россияне не рыночная, не капиталистическая нация. Принцип «много работать и быть скромней» в России никогда не был в моде, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявлении главы Минэкономразвития о снижении доходов граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

«Российское общество в значительной степени остается патерналистским. Только 3% граждан РФ хотели бы создать свой бизнес, большинство предпочитает работу по найму. Причем желательно спокойную, стабильную, с четкими социальными гарантиями. Коммерческий и деловой успех вряд ли когда-то будет пользоваться широким уважением в обществе.

От властей нужны нестандартные решения и политическая воля. Во время недавнего кризиса ВВП снизился менее чем на 3%, при этом, по официальной статистике, реальные частные доходы — на 11%. Девальвация обесценила стоимость труда, но позволила сохранить прибыль предприятий.

Дивиденды торгуемых на Мосбирже компаний растут год к году, а рядовые россияне сосут лапу. Для того чтобы поднимать зарплаты, нужно решение собственников компаний, то есть акционеров. Кто в России главный акционер — государство, ему принадлежит 70% ВВП. Это политическое решение.

Второе. Международные резервы России превышают $500 млрд. Пока нефть относительно дорогая, дополнительные доходы от экспорта сырья стоит направить на индексацию пенсий и зарплат в госсекторе.

Это увеличит внутренний спрос и темпы роста экономики. Хотя, конечно, оба решения противоречат принципам монетаризма и свободного рынка», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЭР Максим Орешкин заявил, что министерство понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на 2019 год.

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