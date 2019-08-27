Москва, 27 августа, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Напряженность последних дней на финансовых рынках из-за обострения торговых войн США и Китая 27 августа, вероятно, не получит продолжения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Трамп объявил о предложении Пекина вернуться к переговорам. Это, по крайней мере, вызывает на некоторое время паузу надежды на нахождение компромисса. Такая ситуация позитивна для рисковых активов и валют развивающихся рынков, к которым относится и рубль», — пояснил эксперт.

Подтверждением этому служит утром 27 августа, например, умеренное повышение индексов акций на азиатских фондовых площадках, прежде всего китайских, на 1,2−1,4%. Нефтяные котировки также после панического снижения оттолкнулись вверх от рубежа $58 по Brent.

«Поскольку в течение дня не ожидается значимых новостей, курс рубля, вероятно, будет находиться в узком диапазоне 65,80—66,20 руб./доллар», — считает Гойхман.

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