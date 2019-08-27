Москва, 27 августа, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Минкомсвязи планирует в 2020 году запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) через единый портал госуслуг, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Отмечается, что сервис позволит обратиться онлайн не только в ГИБДД, но и к операторам парковок, а извещения начнут приходить автомобилистам в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

Жалобу можно будет подать в электронном виде в течение 10 дней с момента получения такого извещения. Прототип сервиса будет представлен на обсуждение сегодня, 27 августа. В следующем году планируется запустить его в тестовом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР, среди которых Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении водителей от штрафов за нарушение ПДД, если информация о нарушении не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента его фиксации.

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