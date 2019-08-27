Хабаровск, 27 августа, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 1 сентября за парты сядут почти 150 тыс. школьников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

А.И. Кречетов. Первое сентября

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16,5 тыс. первоклассников впервые придут в школы в 2019 году. Первый учебный день в регионе намечен на 2 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в РФ отмечается День знаний. Во Владивостоке учебный год начнётся для 6 918 первоклашек.