В середине августа 2019 года в Елабуге (Татария) начали строить новую школу. Она рассчитана на 1224 места. Школу строят в одном из самых больших микрорайонов города. В 4-м микрорайоне уже есть одна школа, но всех желающих учиться она не вмещает.
Объект будет представлять собой трёхэтажную современную школу с двумя бассейнами, которая войдёт в состав полилингвального образовательного центра. Основная часть работ намечена на 2020 год. Обучение в школе будет проходить на трех языках — русском, татарском и английском.
В Калининградской области к школе готовятся более 14 тыс. первоклассников
В Калининградской области в этом учебном году в первый класс отправится 14 тыс. школьников. В целом регион уже готов к началу учебного года, однако остроты не теряет нехватка мест в школах. Сейчас в Министерство просвещения отправлены заявки на строительство трёх новых школ в Калининграде. Другими вопросами, которые ещё требуют решений, региональные власти называют подвоз обучающихся, семейное обучение, работа социальных служб.
Администрация Норильска отчиталась о готовности школ к 1 сентября
Все 37 школ и шесть учреждений дополнительного образования города Норильска готовы к новому учебному году. Об этом сообщили в правительстве Красноярского края, ссылаясь на информацию администрации Норильска.
Все волгоградские школы готовы к новому учебному году
Межведомственная комиссия подтвердила готовность всех учебных заведений Волгоградской области к новому учебному году. В первые классы пойдут 27 тыс. 169 детей. Всего в школы, ссузы и вузы 2 сентября на учёбу придут 372 тыс. 750 человек. В этот день торжественные линейки состоятся в 1432 учебных заведениях региона. Губернатор Андрей Бочаров поручил полиции и ГИБДД проработать вопрос о дополнительных патрулях по маршрутам массового перемещения детей в первые недели сентября.
В Казани в новом учебном году откроет свои двери самая большая строящаяся школа республики. Она рассчитана на 1500 учеников. Строительство началось летом 2018 года по нацпроекту «Жилье и городская среда». Общая площадь здания, строящегося в районе ЖК «Весна», — 31 тыс. кв. м.
В Красноярском крае в несколько школ придёт по одному первокласснику
В Красноярском крае продолжается формирование первых классов. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в краевом министерстве образования, в регионе есть школы, где в первые классы придёт всего один ученик.
В частности, по одному первокласснику ожидается в ряде школ Большеулуйского, Березовского, Богучанского, Бирилюсского районов.
Образовательные учреждения Томской области готовы к 1 сентября — власти
В Томской области под руководством губернатора Сергея Жвачкина 26 августа состоялось аппаратное совещание, посвящённое подготовке к Дню знаний. По словам замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмилы Огородовой, все образовательные учреждения региона готовы к Дню знаний.
В столице Татарии с 14 августа стартовал месячник безопасности детей от чрезвычайных ситуаций. Во всех учреждениях прошёл инструктаж персонала по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 20 августа стартовала акция «Внимание, дети!».
С первых учебных дней начнется работа с самими учащимися — пройдут классные часы с участием сотрудников МЧС и ГИБДД, а также совместные рейды и родительские собрания.
В Казани свои двери для детей откроют 166 школ. На подготовку к учебному году, в том числе ремонт, было направлено 1,5 млрд рублей. Об этом рассказал глава управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов.
Он отметил, что все школы комиссиями с участием представителей Госпожнадзора признаны готовыми принять учащихся.
Проверка готовности нижегородских школ к новому учебному году 2019/2020 специалистами Роспотребнадзора завершилась 168 предписаниями. Из них большая замечаний уже устранена.
Предписания содержат свыше 700 пунктов, касающихся ремонта в зданиях, систем водоснабжения. Предписания также направлены на улучшение материально-технической базы пищеблоков, повышение оснащенности медпунктов, обновление мебели.
Читайте также: Готовность к учебному году: нижегородские школы получили 168 предписаний