В День знаний, 1 сентября, традиционно начинается работа всех учебных заведений страны. В школах пройдут торжественные линейки или собрания. Как обычно, последние недели августа становятся горячим сезоном подготовки к новому учебному году. Причём это касается не только родителей, которые спешно закупают форму, рюкзаки и письменные принадлежности, но и самих учебных заведений.

Комиссии в школах проводят оценку безопасности, готовности к эксплуатации в осенне-зимний период и завершённости ремонтных работ. Отдельно стоит вопрос и об укомплектованности преподавательского состава. В трансляции ИА REGNUM — подробности о готовности учебных заведений в регионах России к 1 сентября.