Бразилиа, 26 августа, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Бразилия не побрезгует помощью стран G7 для борьбы с лесными пожарами на Амазонке, 26 августа передаёт агентство Reuters.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Бразильский министр охраны окружающей среды Рикардо Саллес заявил, что страна приветствует любую помощь для борьбы с пожарами в Амазонии.

Лидеры стран G7 согласились выделить $20 млн на борьбу с лесными пожарами на Амазонке на саммите в Биаррице.

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