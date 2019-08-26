Париж, , 22:40 — REGNUM

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить для помощи в борьбе с лесными пожарами в Бразилии 11 млн, 26 августа передает агентство Reuters.

Трюдо также заявил на саммите «большой семерки» в Биаррице, что Канада готова направить в зону бедствия свои пожарные самолеты.

Помощь Канады будет направлена сверх пакета в 20 млн, решение о выделении которого для борьбы с пожарами на Амазонке было принято на саммите G7.

Читайте также: Страны G7 создают фонд для борьбы с пожарами в Амазонии