Горловка, ДНР, 25 августа, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Поселок Железная Балка на окраине Горловки подвергся минометному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщили 25 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

«ВФУ произвели обстрел по направлению: Новгородское — Железная Балка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего украинские силовики по горловскому поселку выпустили четыре мины калибром 82 мм, три мины калибром 120 мм, а также произвели 10 выстрелов из вооружения БМП-1.

22 августа в Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что разведка ДНР фиксирует увеличение числа украинских снайперов в районе линии соприкосновения в Донбассе.

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