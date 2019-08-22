Донецк, , 19:42 — REGNUM

Разведка Донецкой Народной Республики фиксирует увеличение числа украинских снайперов в районе линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили 22 августа в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что наибольшее скопление снайперов из состава 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ наблюдается в районе подконтрольного украинской стороне населённого пункта Красногоровка.

Как утверждают в Народной милиции ДНР, снайперы проходят подготовку под руководством инструкторов из США и Великобритании.

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