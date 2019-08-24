Песков рассказал о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Москва, 24 августа, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, который провел встречу с главами угледобывающих регионов и представителями отрасли, не очень доволен ситуацией в угледобывающей промышленности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
«Президент (президент РФ Владимир Путин) остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи», — заявил представитель Кремля.
По его словам, ситуацию, когда в угольной отрасли платят разную зарплату работникам, которые выполняют одну и ту же работу, Путин счел неприемлемой.
24 августа на сайте Кремля сообщалось, что глава РФ Владимир Путин поручил российскому правительству подготовить предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу угля. В опубликованном документе не уточнялось, какие именно изменения должны быть сделаны.
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