Москва, , 12:08 — REGNUM

Президент России Владимир Путин распорядился внести корректировки в порядок исчисления налога на добычу угля. Текст с соответствующим поручением российскому правительству размещен 24 августа на сайте Кремля.

Какие именно изменения должны быть сделаны, в опубликованном документе не уточняется. Известно, что ответственным за это назначен премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Предложения по данному вопросу необходимо будет предоставить до 31 октября.

Кроме того, Владимир Путин распорядился внести в законодательство ряд мер по изменению организации медосмотров у работников угольной промышленности, определению порядка их медицинской реабилитации и лечения после трудовой смены, а также зафиксировать особенности условий работы в шахтах.

Стоит отметить, что распоряжение было опубликовано по итогам встречи российского президента с главами регионов, в которых добывается уголь. Заседание было проведено 22 августа в преддверии Дня шахтера. Лидеру страны сообщили о том, что необходимо совершенствование медицинского сопровождения рабочих, а также о том, что Минтруда перестал учитывать ряд вредных факторов, по которым ранее шахтерам полагались льготы.