Ташкент, 24 августа, 2019, 12:59 — ИА Регнум. В школах Узбекистана может появиться предмет «Воспитание», который объединит предметы «Национальная идея», «Нравственность», «История религий» и «Чувство Родины». С этой идеей выступил президент республики Шавкат Маирзиёев на совещании по вопросам развития народного образования, сообщает Kun.uz.

Kremlin.ru Шавкат Миромонович Мирзиёев

Во время совещания глава государства предложил присвоить школам республики имена выдающихся ученых, государственных и политических деятелей. Мирзиёев считает, что развитие школы должно стать общенациональной идеей.

Как сообщало ИА REGNUM, представительство Британского совета в Узбекистане планирует реформировать изучение английского языка в школах республики. Соответствующее соглашение сторонами было подписано в середине августа.

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