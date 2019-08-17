Ташкент, , 08:14 — REGNUM

Письмо-соглашение по улучшению преподавания английского языка в узбекистанских школах подписали министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов и директор представительства Британского совета в республике Рейчел Айленд, сообщает 17 августа издание «Подробное.uz».

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках проекта по реформированию изучения английского языка в школах Future English (английский для будущего). Программа направлена на повышение уровня владения английским языком у выпускников школ.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз выделит 2 млн евро на обучение женщин из Афганистана в вузах Узбекистана и Казахстана. На первом этапе студентки будут изучать английский язык, на втором этапе — статистику и управление в горнодобывающем секторе.

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