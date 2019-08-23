Москва, 23 августа, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Вопрос российско-турецкого взаимодействия по вопросам стабилизации обстановки в Сирии обсудили сегодня, 23 августа, президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Разговор состоялся по телефону, сообщается на сайте Кремля.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

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Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.

В частности, затрагивались также вопросы стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Главы Росии и Турции условились активизировать совместные усилия по ликвидации террористической угрозы для обеспечения выполнения Сочинского меморандума (17.09.2018).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган периодически проводят телефонные переговоры по ситуации, сложившейся в Сирии.

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