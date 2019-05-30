Четверг, 30 Мая 2019 года
21:56:14 МСК

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по Сирии

Политика

Темой беседы стали меры по нейтрализации террористических группировок

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по Сирии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Телефонный разговор

Москва, 30 мая 2019, 21:39 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации, сложившейся в Сирии, сообщает 30 мая пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в Сирии», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сообщается, что российский и турецкий лидеры отметили необходимость углубления взаимодействия по проблеме Идлиба, а также обсудили меры для нейтрализации террористических формирований, действующих в этом районе Сирии.

Помимо сирийского вопроса президенты обсудили «ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере».

Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган условились о продолжении контактов по различным вопросам.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецпосланник ООН по Сирии: В Идлибе преобладают террористы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить