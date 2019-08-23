Москва, 23 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Официальный представитель Кремля уточнил, что в совещании приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, главы МВД и Минобороны России Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.

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РФ и Китай потребовали созыва Совбеза ООН из-за ракетных пусков США

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полёта которой превышает 500 км, что было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Запуск состоялся на острове Сан-Николас в штате Калифорния. В минобороны США заявили, что результаты испытаний «послужат основой для дальнейшего развития ракет средней дальности».

В МИД РФ заявили, что США, проведя испытания крылатой ракеты, взяли курс на нагнетание военной напряжённости. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что испытания ракет, нарушающих ДРСМД, США готовили как минимум с октября 2018 года.