Санкт-Петербург, 23 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Петербуржцы недовольны вырубкой елей на Крестовском острове у стадиона «Газпром Арена» в Петроградском районе. Информация о случившемся распространилась благодаря «Зеленой коалиции», передает корреспондент ИА REGNUM.

О вырубке стало известно в ночь на пятницу, 23 августа. Голубые ели были обнаружены спиленными на земле.

Общественное движение «Рок-Петроград» направило врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову запрос по поводу происшествия.

«Нам казалось, что голубые ели запрещено рубить. Плюс нарушен исторический облик аллеи, обрамлявшей десятилетия памятник С.М.Кирову. Ждем объяснений», — заявил руководитель движения Сергей Елгазин.

Между тем некоторые местные жители утверждают, что деревья долго болели и стояли сухими. Их поддерживают и районные чиновники, которые именно плохим состоянием деревьев объясняют необходимость их вырубки. Вместо них там же посадят другие взрослые ели, утверждают в администрации Петроградского района.

Действительно, на портале госзакупок зафиксирован госзаказ на подобные работы стоимостью 30 млн рублей. Фирма «ОпрСтрой» уже осваивает эти средства — они должны выкорчевать деревья у памятника Кирову и посадить новые.

Однако часть петербуржцев в соцсетях все же с подозрением относятся к необходимости этих работ. Елгазин утверждает, что гуляет мимо стадиона почти каждый день и ни разу не заметил, чтобы деревья были в плохом состоянии.

Его поддержали и защитники Муринского парка, которому пришлось пережить вырубку ради застройки, они предупреждают: «песням» о болезни деревьев со стороны администрации просто так верить нельзя.

«Люди, которые отстаивали и продолжают отстаивать Муринский парк, столкнулись и с лицемерием, и с таким враньём! Спасаем 170 берёз от вырубки. Пару месяцев в тихую стали пилить, успели убить 70 деревьев, люди вышли с детьми щитом! Вызвали юриста, снимали на камеру, рабочие убежали. Пели песню тоже якобы про больные, мы также отправили спилы на комиссию. А не так, чтобы администрации верить. Все нормально! Просто деньги рулят везде, как не понять», — заявила одна из местных жительниц Алла Денисова.

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